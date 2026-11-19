Interpace Biosciences hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 10,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at