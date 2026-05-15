Interpace Biosciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Interpace Biosciences gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at