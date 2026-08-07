InterPrivate Acquisition legte Quartalsergebnis vor

InterPrivate Acquisition lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,23 USD gegenüber -3,490 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat InterPrivate Acquisition in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,1 Millionen USD im Vergleich zu 5,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at