InterPrivate Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

InterPrivate Acquisition hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 86,31 Prozent auf 6,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at