InterPrivate Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

InterPrivate Acquisition lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei InterPrivate Acquisition ein EPS von -0,700 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,6 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at