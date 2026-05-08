InterPrivate Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

InterPrivate Acquisition hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 USD gegenüber -0,640 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat InterPrivate Acquisition 6,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 85,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at