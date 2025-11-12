Interpublic Group of Cos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interpublic Group of Cos ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Interpublic Group of Cos die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Interpublic Group of Cos 2,49 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,63 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at