Interpublic Group of Cos: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Interpublic Group of Cos hat am 21.10.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,630 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Interpublic Group of Cos im vergangenen Quartal 2,30 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Interpublic Group of Cos 2,26 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,592 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 2,28 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at