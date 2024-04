Interpublic Group of Cos verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Interpublic Group of Cos hat am 24.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,360 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,18 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,351 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at