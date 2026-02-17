Interpump Group SPA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interpump Group SPA präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,450 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Interpump Group SPA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 494,6 Millionen EUR im Vergleich zu 489,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,96 EUR. Im Vorjahr waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Interpump Group SPA 2,07 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 2,08 Milliarden EUR umgesetzt worden.

