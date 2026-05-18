Interpump Group SPA legte Quartalsergebnis vor

Interpump Group SPA lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,530 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 524,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 521,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at