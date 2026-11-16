Interpump Group SPA präsentierte Quartalsergebnisse

Interpump Group SPA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Interpump Group SPA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 535,4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at