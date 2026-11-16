|
16.11.2026 06:31:29
Interpump Group SPA präsentierte Quartalsergebnisse
Interpump Group SPA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Interpump Group SPA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 535,4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,2 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.