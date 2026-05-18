Interpump Group SPA Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interpump Group SPA Un präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,12 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 614,0 Millionen USD – ein Plus von 11,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Interpump Group SPA Un 548,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at