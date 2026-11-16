Interpump Group SPA Un präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interpump Group SPA Un hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,59 Prozent auf 616,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 583,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at