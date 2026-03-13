Interregional Distribution Grid Company of the North-West JSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Interregional Distribution Grid Company of the North-West JSC lud am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 RUB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Interregional Distribution Grid Company of the North-West JSC ein EPS von 0,010 RUB je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Interregional Distribution Grid Company of the North-West JSC in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,83 Milliarden RUB. Im Vorjahresviertel waren 16,19 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at