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31.08.2026 06:31:29
InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 RUB. Im Vorjahresquartal waren -0,460 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Milliarden RUB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,31 Milliarden RUB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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