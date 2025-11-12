Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber -0,500 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 62,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at