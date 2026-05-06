Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,9 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at