Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,720 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 62,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 62,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -1,050 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,16 Prozent auf 249,11 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,25 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
