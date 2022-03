Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte Quartalsergebnisse

Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 08.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Interrent Real Estate Investment Trust Trust Units im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,15 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 159,96 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,28 CAD sowie einem Umsatz in Höhe von 184,44 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at