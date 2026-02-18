INTERSHOP Communications Aktie
WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211
|Vorläufige Zahlen
|
18.02.2026 12:36:39
INTERSHOP-Aktie dennoch fester: 2025 geprägt von anhaltendem Verlust
Nach den vorläufigen Geschäftszahlen ist INTERSHOP im vergangenen Jahr nicht aus der Verlustzone gekommen. "Das Geschäftsjahr 2025 war für INTERSHOP von operativen und strukturellen Veränderungen geprägt", so Dränert bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen. Der Umsatz sank demnach von 38,8 Millionen Euro im Jahr zuvor auf 33,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel von 0,1 Millionen Euro im Jahr zuvor auf minus 2,8 Millionen Euro.
Für 2026 rechnet die INTERSHOP AG nach der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Beim Umsatz erwartet das börsennotierte Unternehmen einen weiteren leichten Rückgang. Die endgültigen Zahlen für 2025 will INTERSHOP Mitte März vorlegen.
Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. INTERSHOP hat sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert.
Die INTERSHOP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,28 Prozent höher bei 1,26 Euro.
/rot/DP/he
JENA (dpa-AFX)
