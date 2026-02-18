INTERSHOP Communications Aktie

INTERSHOP Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211

Vorläufige Zahlen 18.02.2026 12:36:39

INTERSHOP-Aktie dennoch fester: 2025 geprägt von anhaltendem Verlust

INTERSHOP-Aktie dennoch fester: 2025 geprägt von anhaltendem Verlust

Der neue Vorstandschef des Jenaer Softwareanbieters INTERSHOP, Markus Dränert, steht auch für die kommenden drei Jahre an der Spitze des Unternehmens.

Sein Vertrag, der ursprünglich bis November dieses Jahres lief, wurde bis Ende März 2029 verlängert, wie das börsennotierte Unternehmen mitteilte. Dies sei mit Blick auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens erfolgt. Dränert ist seit vergangenem September Vorstandsvorsitzender von INTERSHOP.

Nach den vorläufigen Geschäftszahlen ist INTERSHOP im vergangenen Jahr nicht aus der Verlustzone gekommen. "Das Geschäftsjahr 2025 war für INTERSHOP von operativen und strukturellen Veränderungen geprägt", so Dränert bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen. Der Umsatz sank demnach von 38,8 Millionen Euro im Jahr zuvor auf 33,3 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel von 0,1 Millionen Euro im Jahr zuvor auf minus 2,8 Millionen Euro.

Für 2026 rechnet die INTERSHOP AG nach der Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis. Beim Umsatz erwartet das börsennotierte Unternehmen einen weiteren leichten Rückgang. Die endgültigen Zahlen für 2025 will INTERSHOP Mitte März vorlegen.

Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. INTERSHOP hat sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert.

Die INTERSHOP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,28 Prozent höher bei 1,26 Euro.

/rot/DP/he

JENA (dpa-AFX)

Bildquelle: Intershop Communications AG

