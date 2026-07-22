INTERSHOP Communications Aktie
WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211
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22.07.2026 09:39:39
INTERSHOP-Aktie gibt ab: Konzern mit Umsatzminus, aber nahezu ausgeglichenem Ergebnis
Dank eines Kostensenkungsprogramms, das mit Personalabbau verbunden war, konnte das Thüringer Unternehmen die Ertragslage verbessern und ein leicht positives operatives Ergebnis erzielen. Das Ergebnis nach Steuern war nach INTERSHOP-Angaben mit minus 54.000 Euro nahezu ausgeglichen. Im ersten Halbjahr 2025 stand unter dem Strich noch ein Verlust von 1,1 Millionen Euro. Die Kostendisziplin habe sich ausgezahlt, sagte Vorstandschef Markus Dränert. "Wir sind auf dem richtigen Weg."
Vorstand bestätigt Geschäftsprognose
Dränert rechnet mit einer leichten Erholung des Geschäfts. Das zeige sich vor allem in den USA und Australien, zwei wichtigen Märkten für INTERSHOP. Er bestätigte die Prognose für 2026: Bei leicht sinkendem Umsatz soll ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt werden. Seit einigen Jahren konzentriert sich das Jenaer Unternehmen auf Mietsoftware für Kunden - sogenannte Cloud-Lösungen.
INTERSHOP hatte im vergangenen Jahr seine Mitarbeiterzahl um 40 auf etwa 220 verringert - durch Kündigungen oder den Verzicht auf die Nachbesetzung offener Stellen. Der Stellenabbau erfolgte nicht nur in Deutschland. INTERSHOP gehörte in den 1990er Jahren zu den ostdeutschen Software-Pionieren, die den Handel im Internet ermöglichten.
Die INTERSHOP-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 3,61 Prozent auf 1,74 Euro.
/rot/DP/nas
JENA (dpa-AFX)
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