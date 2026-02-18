INTERSHOP Communications Aktie

WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211

Vorläufige Zahlen 18.02.2026 09:31:39

INTERSHOP-Aktie steigt dennoch: 2025 geprägt von anhaltendem Verlust

INTERSHOP-Aktie steigt dennoch: 2025 geprägt von anhaltendem Verlust

Der Vorstand des Software-Unternehmens Intershop legt am Mittwoch in Jena vorläufige Geschäftszahlen für 2025 vor.

In den ersten Quartalen hatte das Unternehmen unter der Investitionszurückhaltung seiner Kunden gelitten. INTERSHOP Communications ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihren Internethandel abwickeln können. Unter dem Strich stand nach drei Quartalen im vergangenen Jahr ein Verlust nach Steuern von 1,7 Millionen Euro.

Der neue Vorstandschef Markus Dränert wird darüber berichten, ob sich der negative Trend fortgesetzt hat und wie die Aussichten für dieses Jahr sind. Das Jenaer Unternehmen gilt als einer der Pioniere beim Online-Handel in Deutschland. Die Geschäftsentwicklung der börsennotierten INTERSHOP AG, die sich vor allem auf Mietsoftware für seine Kunden konzentriert, schwankt seit Jahren stark.

Die INTERSHOP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,64 Prozent höher bei 1,24 Euro.

/rot/DP/he

JENA (dpa-AFX)

