INTERSHOP Communications legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

INTERSHOP Communications hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 7,9 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INTERSHOP Communications 9,1 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at