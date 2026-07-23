INTERSHOP Communications präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

INTERSHOP Communications hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,46 Prozent auf 7,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte INTERSHOP Communications 8,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at