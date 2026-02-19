INTERSHOP Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

INTERSHOP Communications hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,09 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INTERSHOP Communications in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen EUR im Vergleich zu 9,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

INTERSHOP Communications vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,210 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,09 Prozent auf 33,30 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,76 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,149 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 33,65 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at