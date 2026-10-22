INTERSHOP Communications: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

INTERSHOP Communications hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTERSHOP Communications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at