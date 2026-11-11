interspace hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

interspace gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte interspace 14,25 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,25 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte interspace einen Umsatz von 2,20 Milliarden JPY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 74,08 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte interspace 32,82 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 9,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte interspace einen Umsatz von 8,85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at