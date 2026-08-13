interspace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

interspace präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,12 JPY. Im Vorjahresviertel hatte interspace -2,920 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at