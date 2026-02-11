|
11.02.2026 06:31:28
interspace stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
interspace hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
interspace hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,41 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,32 Milliarden JPY – ein Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem interspace 2,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
