Intersport Polska stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Intersport Polska präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 52,2 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,7 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at