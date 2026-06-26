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26.06.2026 06:31:29
Intersport Polska stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Intersport Polska hat am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intersport Polska in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,6 Millionen PLN im Vergleich zu 44,5 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,280 PLN. Im Vorjahr hatten -0,410 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Intersport Polska 190,13 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 185,22 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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