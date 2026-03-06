InterStandarts JSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

InterStandarts JSC äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte InterStandarts JSC ein EPS von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,2 Millionen EUR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,300 EUR, nach 0,500 EUR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 0,77 Millionen EUR gegenüber 0,73 Millionen EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at