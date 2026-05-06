Intertek Aktie
WKN: 633526 / ISIN: GB0031638363
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06.05.2026 19:30:01
Intertek primed to reject EQT’s latest £10bn takeover bid
FTSE 100 testing company says Swedish private equity group’s fresh approach still undervalues the businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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