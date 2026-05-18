INTERTRADE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

INTERTRADE lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren -8,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 453,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 422,7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at