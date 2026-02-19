|
19.02.2026 06:31:28
Intervacc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Intervacc Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,10 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,210 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intervacc Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,1 Millionen SEK im Vergleich zu 4,1 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,270 SEK. Im Vorjahr waren -0,860 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 20,09 Millionen SEK gegenüber 11,79 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,300 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 20,00 Millionen SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
