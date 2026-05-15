Intervacc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Intervacc Registered äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,4 Millionen SEK, gegenüber 4,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,26 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at