21.11.2025 06:31:44
Intervacc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Intervacc Registered ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Intervacc Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Intervacc Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,250 SEK vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,4 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 112,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Intervacc Registered einen Umsatz von 2,5 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
