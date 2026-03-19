KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.03.2026 10:49:00
Interview: „Unter 800 Millisekunden merkt man nicht mehr, dass es eine KI ist“
KI‑gestützte Telefonassistenten sollen Anrufe bearbeiten. Wie das bei Fonio funktioniert, erklärt CEO Daniel Keinrath.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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