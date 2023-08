INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO: Quick-Commerce ist wirtschaftlich machbar

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat CFO Emmanuel Thomassin zufolge mit der positiven Entwicklung im zweiten Quartal bewiesen, dass das Konzept Quick-Commerce-Schnell-Liefergeschäft "auch wirtschaftlich funktioniert".

Er zeigte sich im Interview mit Dow Jones Newswires erfreut, dass die Dmarts - also konzerneigene kleine Lagerhäuser an strategischen Standorten für die Auslieferung - im Juni erstmals einen "Bruttogewinn" erzielt haben. Das beweise das große Potenzial des Quick-Commerce-Geschäftsmodells und zeige Skeptikern, dass es, wenn gut gemanagt, auch wirtschaftlich funktioniere. Der "Bruttogewinn" - nach Abzug von Liefer-, Filial- und Lieferkettenkosten sowie Werbeaktionen - war den Angaben zufolge getrieben durch Wachstum bei Volumina, Warenkorb sowie bessere Kosteneffizienz.

"Damit haben wir einen riesigen Schritt in Richtung Profitabilität auch für Dmart erreicht - und zwar früher als gedacht. Die Optimierung unseres Portfolios, die wir vor einem Jahr angefangen hatten, zahlt sich aus", sagte Thomassin.

Das Konzernsegment "Integrated Verticals"-Geschäft, in dem das Quick-Commerce-Schnell-Liefergeschäft aus lokalen Lagerhäusern (Dmarts) angesiedelt ist, hatte im zweiten Quartal insgesamt eine Bruttogewinnnmarge von währungsbereinigt minus 0,4 Prozent. Im Vorjahresquartal betrug die Marge minus 10,8 Prozent bezogen auf den Bruttowarenwert GMV, sie hat sich seitdem von Quartal zu Quartal stetig verbessert.

Vor einem Jahr hatte Delivery Hero eine Portfolio-Bereinigung bei seinen Dmarts angekündigt, um damit den Weg des Netzwerks in die Profitabilität zu beschleunigen. Thomassin hatte im Interview mit Dow Jones Newswires gesagt, es könnte auch zu Schließungen kommen, das Sortiment sollte ausgeweitet und lokal an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Bis zum Jahresende 2022 könnten 50 bis 100 der damals 1.125 Dmarts weltweit geschlossen werden, die der Konzern an strategischen Standorten für die schnelle Auslieferung von Bestellungen eines kleinen Sortiments von Waren des täglichen Bedarfs eingerichtet hat, hatte Thomassin vor einem Jahr gesagt.

Ende Juni belief sich die Zahl der Dmarts auf 982. Laut Investorenpräsentation ist geplant, noch einmal 50 Dmarts im dritten Quartal zu schließen. Im Schnitt offerieren diese mehr als 6.000 Artikel.

Thomassin sagte, Delivery Hero werde die Portfolioanpassung fortsetzen. Er hoffe, mit den Profitabilitätsverbesserungen des Segments auch die Skeptiker zu überzeugen, die bei Wettbewerbern eher Misserfolge sehen.

"Hoffentlich fangen die Leute an zu sagen, es könnte doch funktionieren", so Thomassin.

Im zweiten Quartal erreichte das Segment den weiteren Angaben zufolge einen Bruttowarenwert GMV von gut 542 Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von 26 Prozent. Im Halbjahr wuchs der GMV auf rund 1,1 Milliarden Euro. Der Umsatz betrug im Quartal 516 Millionen Euro, im Halbjahr ebenfalls 1 Milliarde Euro.

