INTERVIEW/Delivery-Hero-CFO sieht Glovo-Abschluss nun in 3Q

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero rechnet CFO Emmanuel Thomassin zufolge nun mit einem Abschluss des Erwerbs der spanischen Lieferplattform Glovo zu Beginn des dritten Quartals anstatt im zweiten.

Alle vier erforderlichen Genehmigungen von Kartellbehörden lägen vor, die letzte Genehmigung sei aber "später als erwartet" eingetroffen, so dass die danach zu erfolgenden Schritte sich verzögert hätten, sagte Thomassin im Interview mit Dow Jones Newswires. Somit sei eher mit einem Closing Anfang Juli zu rechnen. Im Februar war Thomassin noch von einem Abschluss im April/Anfang Mai ausgegangen.

Zum endgültigen Kaufpreis konnte Thomassin sich noch nicht äußern, da dieser vom Aktienkurs zum Zeitpunkt des Closings abhängt. Früheren Angaben des DAX-Konzerns zufolge kann der Kaufpreis theoretisch in einer Spanne von 780 Millionen Euro bis zu 1,16 Milliarden Euro liegen. Die Glovo-Aktionäre lassen sich die Transaktion in Delivery-Hero-Aktien bezahlen. Delivery Hero hält nach den jüngsten Mitteilungen 95 Prozent an Glovo auf unverwässerter Basis. Glovo, ein Lieferdienst über eine Auslieferungs-App, wird in der Transaktion mit 2,3 Milliarden Euro bewertet.

Glovo und Delivery Hero haben Thomassin zufolge kein Geschäft in Russland. Jedoch ist Glovo in der Ukraine vertreten und war bis zu Beginn des russischen Einmarschs auch in Belarus. Das Geschäft in Belarus habe Glovo jedoch sofort mit Beginn der internationalen Sanktionen aufgegeben, sagte Thomassin. Das Geschäft in der Ukraine trägt etwa 9 Prozent zum Bruttowarenwert GMV der Gruppe bei. In den ersten Wochen des Russland-Ukraine-Krieges sei das Geschäft eingestellt gewesen, die Mitarbeiter aber finanziell unterstützt und die Gehälter überwiesen worden. Derzeit sei ein Teil der Ukraine wieder aktiv. Der Konzern wolle in der Ukraine präsent bleiben, so Thomassin.

Delivery Hero hat am Donnerstagmorgen die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt sowie für 2023 das Ziel eines bereinigten EBITDA-Gewinns auf Konzernebene inklusive Glovo. Auf die Frage, wann denn auf Konzernebene auch unter dem Strich ein Nettogewinn angepeilt sei, sagte Thomassin, dass Schätzungen zufolge mit einem Breakeven beim Cashflow oder mit einem positiven Cashflow "nah an 2023" zu rechnen sei. 2021 belief sich der bereinigte EBITDA-Verlust auf 795,6 Millionen Euro, nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Verlust 1,1 Milliarden Euro.

Weitere größere M&A-Transaktionen plant Delivery Hero laut Thomassin derzeit nicht, derzeit stehe die Integration von Glovo in Fokus. "Derzeit haben wir keine Pläne für große M&A"-Transaktionen, sagte Thomassin.

Am US-Lieferdienst Grubhub, den Wettbewerber Just Eat Takeaway.com knapp ein Jahr nach dem Kauf auf Drängen aktivistischer Investoren schon wieder ins Schaufenster stellt, hat Delivery Hero laut Thomassin kein Interesse.

"Wir hatten uns Grubhub angeschaut damals und haben abgelehnt." Heute wären das dieselben Gründe, unter anderem weil die US-Transaktion "zu teuer" wäre und die Integration "zu viele Management-Ressourcen" verlange, sagte Thomassin.

Beim Rückzug aus Japan hat Delivery Hero Thomassin zufolge Fortschritte gemacht.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 05:16 ET (09:16 GMT)