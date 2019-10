INTERVIEW/Ex-Verkehrsminister Tiefensee: Nicht nur auf E-Mobilität setzen

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Der ehemalige Bundesverkehrsminister, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), hat beim klimafreundlichen Umbau des Mobilitätssektors mehr Technologieoffenheit angemahnt. Ihm fehle "das klare Bekenntnis" dazu, sagte Tiefensee im Interview mit Dow Jones Newswires. "Wir sprechen im Moment viel zu viel von der reinen Elektromobilität." Diese sei aber "aus verschiedenen Gründen nicht die allein selig machende".

Der Thüringer SPD-Landeschef forderte, etwa auch der Brennstoffzelle, Biofuels und dem klassischen Verbrennungsmotor "eine Chance zu geben und sie gleichermaßen voranzutreiben". Er verwahrte sich dagegen, den Dieselmotor "zu verteufeln". "Wir haben keinen Diesel-Skandal, sondern einen Manager-Betrugsskandal", so Tiefensee.

Tiefensee, der von 2005 bis 2009 Bundesverkehrsminister war, habe in diesem Amt die sogenannte Wasserstoffinitiative aus der Taufe gehoben und mit hohen Millionenbeträgen ausgestattet. Die "Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie" (NOW GmbH) umfasst neben den Autobauern Volkswagen, BMW und Daimler auch die Linde AG, den Energieversorger Vattenfall oder den Mineralölkonzern Total. Diese Initiative habe "hervorragende Arbeit" auf den Feldern Elektromobilität und Brennstoffzelle geleistet, so Tiefensee. "Deswegen: Technologieoffenheit."

Die Bundesregierung will mit ihrem Klimapaket die Elektromobilität vorantreiben. So soll der Kauf von E-Fahrzeugen gefördert, Elektro- oder Hybrid-Dienstwagen sollen Steuerrabatte erhalten.

October 24, 2019