Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Prognose angehoben
|
03.11.2026 14:09:38
Intesa-Aktie trotzdem schwächer: Bank steigert Gewinn spürbar stärker als gedacht
Im dritten Quartal steigerte die Bank ihre Erträge im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss wuchs um sechs Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro. Zudem legte die Bank weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurück. Weil außerdem die Betriebskosten samt Personalausgaben sanken, ging der Gewinn noch deutlicher in die Höhe und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Derzeit versucht das Institut für 33 Milliarden Euro seine Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa) (MPS) zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.
Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio vergangene Woche bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben.
Die Intesa Sanpaolo-Aktie verliert im Mailänder Handel zeitweise 0,69 Prozent auf 5,912 Euro.
/stw/men/stk
TURIN (dpa-AFX)
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