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Übernahmeangebot erhöht 05.10.2026 10:02:00

Intesa bessert Offerte für Monte dei Paschi nach - Aktien im Plus

Intesa bessert Offerte für Monte dei Paschi nach - Aktien im Plus

Intesa Sanpaolo hat sein Übernahmeangebot für die Banca Monte dei Paschi di Siena erhöht.

Intesa Sanpaolo hat sein Übernahmeangebot für die Banca Monte dei Paschi di Siena auf 31,4 Milliarden Euro erhöht. Das Institut warnte jedoch, dass es sich zurückziehen könnte, falls die Aktionäre des Zielunternehmens konkurrierende Angebote unterstützten. Intesa teilte am Samstag mit, dass sie die Barkomponente ihres Bar- und Aktienangebots um 0,25 Euro je Monte-dei-Paschi-Aktie auf insgesamt 3,8 Milliarden Euro erhöhen werde, verglichen mit zuvor 3 Milliarden Euro.

Zusammen mit der Aktienkomponente des Angebots würde sich der Gesamtwert der Offerte auf 31,4 Milliarden Euro belaufen, basierend auf dem Aktienkurs von Intesa zum Zeitpunkt des Starts des Angebots im Juni. Das ursprüngliche Angebot von Intesa war mit 30,6 Milliarden Euro bewertet worden.

Delfin, die Holdinggesellschaft der italienischen Familie Del Vecchio und größte Aktionärin von Monte dei Paschi, habe sich verpflichtet, ihren Anteil von 17,6 Prozent im Rahmen des Angebots anzudienen, teilte Intesa am Sonntag mit. Die Schritte zeigen, wie Italiens größte Banken ihre Karten ausspielen, um sich in der jahrelangen Welle von Fusionen und Übernahmen, die den Sektor durchschüttelt, durchzusetzen.

Das Angebot von Intesa hat Monte dei Paschi - die weithin als die älteste noch aktive Bank der Welt gilt - im August dazu veranlasst, eigene Übernahmeangebote für die Wettbewerber Banco BPM und Banca Generali im Gesamtwert von fast 40 Milliarden US-Dollar vorzulegen, um den Bieter abzuwehren.

Die Aktionäre von Monte dei Paschi sollen noch in diesem Monat über die Angebote für BPM und Banca Generali abstimmen. Intesa erklärte, sie werde ihr Angebot zurückziehen, falls Monte dei Paschi die konkurrierenden Deals unterstütze.

Monte dei Paschi, die zuvor Zweifel an dem von Intesa gebotenen Preis und den mit dem Angebot verbundenen Risiken geäußert hatte, reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Intesa teilte mit, die von Monte dei Paschi vorgeschlagenen Transaktionen seien komplex, wirtschaftlich voneinander abhängig sowie unsicher. Sie würden dazu führen, dass die Gruppe gleichzeitig zwei Einheiten integrieren müsste, während sie noch mit der Verarbeitung ihrer jüngsten Übernahme von Mediobanca beschäftigt sei.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,6 Prozent höher bei 6,366 Euro, während die Monte dei Paschi-Aktie 0,69 Prozent auf 11,356 Euro gewinnt.

DJG/DJN/uxd/hab

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