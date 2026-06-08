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08.06.2026 07:44:41

Intesa bietet knapp 31 Milliarden Euro für Monte dei Paschi

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Intesa Sanpaolo hat nach eigenen Angaben ein Übernahmeangebot im Wert von 30,66 Milliarden Euro für die Banca Monte dei Paschi di Siena in Gang gesetzt, kurz nachdem Banco BPM einen konkurrierenden Fusionsvorschlag unterbreitet hatte.

Mit den Offerten stehen die italienischen Banken Intesa und BPM in Konkurrenz bei dem Versuch, die Kontrolle über ihren inländischen Wettbewerber Monte dei Paschi zu erlangen, der als die älteste noch existierende Bank der Welt gilt. Damit setzt sich die Welle der Übernahmeaktivitäten in der italienischen Bankenbranche fort.

Intesa teilte am Montag mit, dass sie für jeweils 10 Monte-dei-Paschi-Aktien 16 eigene Aktien sowie zusätzlich 1 Euro in bar für jede Monte-dei-Paschi-Aktie anbietet, was das Zielunternehmen auf Basis der Schlusskurse vom Freitag mit 10,091 Euro pro Aktie bewertet. Intesa erklärte, das Angebot entspreche einem Aufschlag von 13 Prozent auf den Schlusskurs von Monte dei Paschi vom Freitag.

Das Angebot folgte unmittelbar auf einen konkurrierenden Vorschlag von BPM. Diese erklärte am Sonntag, sie habe Monte dei Paschi Gespräche über eine Fusion unter Gleichen angeboten, mit dem Ziel, eine Gruppe mit einem kombinierten Marktwert von mehr als 50 Milliarden Euro zu schaffen einschließlich Synergien.

Monte dei Paschi reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)

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