Intesa gatecrashes rival’s bid for Monte dei Paschi with €30.6bn offer

Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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08.06.2026 07:07:02
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Italy’s largest bank says takeover would result in significant cost savingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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