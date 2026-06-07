DEI Holdings Aktie
WKN DE: A0Q415 / ISIN: US23319E1073
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07.06.2026 15:24:34
Intesa prepares Monte dei Paschi bid to gatecrash BPM’s €50bn bank merger
Planned combination of ‘equals’ is latest attempt at banking consolidation in the countryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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