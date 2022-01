Intesa Sanpaolo: Besser als der Markt und satte Dividendenrendite

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Woche beginnt wieder mit roten Vorzeichen, bisher verlief 2022 für die meisten Titel wenig erfreulich. Diese Woche schauen Anleger auf den Fed-Entscheid am Mittwoch, bei dem es vor allem darum geht, wie schnell die Zinsen in den USA steigen sollen. Das könnte die Märkte weiter unter Druck setzen, aber es gibt auch Aktien die steigen, und im laufenden Jahr bisher gut abschnitten. Einen Blick wert ist die Intesa Sanpaolo .Der italienische Marktführer ist mit einem KGV von 10 in etwa so hoch bewertet wie die Peers. Allerdings wird mit den Q4-Zahlen am 3. Februar die Bekanntgabe einer neuen Strategie erwartet. Attraktiv ist schon jetzt die Ausschüttungsquote von 70 Prozent des Jahresgewinns, was für 2022 angepeilt wird.Die Intesa hat es seit der Finanzkrise geschafft faule Kredite konsequent abzubauen und sich breiter aufzustellen. Ein wichtiges Standbein ist mittlerweile die Vermögensverwaltung, die weniger volatile Erträge als der Rest des Konzerns aufweist. Zudem beteiligt man sich an der Konsolidierung des italienischen Bankenmarkts und hat 2020 die UBI Banca geschluckt.Auch bei vielen Analysten überwiegt der Optimismus. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs das Kursziel für die Aktien der Intesa Sanpaolo von 3,00 auf 3,25 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. Die Quartalszahlen der italienischen Banken dürften durchwachsen ausfallen, so Analyst Jean-Francois Neuez in einem aktuellen Branchenausblick. Das neue Kursziel begründete er mit der Verschiebung des Bewertungshorizonts in die Zukunft.Mit Material von dpa-AFX.