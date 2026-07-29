Banco BPM Aktie
WKN DE: A2DJF1 / ISIN: IT0005218380
|Jahresziel erhöht
|
29.07.2026 13:29:03
Intesa Sanpaolo-Aktie verliert: Überraschendes Ergebnisplus
Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um gut sieben Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in Turin mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Rückgang beim Ergebnis gerechnet. Bankchef Carlo Messina erhöhte zudem die Prognose für den Gewinn im laufenden Jahr auf mehr als 10 Milliarden Euro. Bislang hatte er rund 10 Milliarden in Aussicht gestellt.
Messina hatte vergangenen Monat den Markt damit überrascht, den kleineren Rivalen Monte Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dieser hält die Offerte für zu niedrig und will die Übernahme durch die Intesa Sanpaolo durch eine Fusion mit der Banco BPM verhindern.
Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie von Intesa Sanpaolo zog kurz nach Bekanntgabe der Zahlen um bis zu 1,11 Prozent auf 6,552 Euro an, drehte aber kurz darauf ins Minus und verliert 0,60 Prozent auf 6,44 Euro. Das Papier hatte erst am Vortag mit 6,562 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Der Intesa-Börsenwert zog in diesem Jahr um acht Prozent auf knapp 114 Milliarden Euro an.
/zb/jha/
TURIN (dpa-AFX)
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