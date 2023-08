Intesa Sanpaolo-Altie tiefer: Intesa Sanpaolo reduziert Engagement in Russland

Italiens größte Bank reduziert ihre Präsenz in Russland weiter.

XXX Intesa Sanpaolo schließe seine Repräsentanz in Moskau, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Bank habe nun noch eine sehr kleine lokale Tochtergesellschaft in dem Land.

Intesa ist seit 48 Jahren in Russland aktiv. Die Unternehmensbank war mit 907 Mitarbeitern in 27 Niederlassungen von Kaliningrad über Moskau bis nach Wladiwostok im Einsatz, wie es im Geschäftsbericht für 2022 hieß. Das Engagement in Russland hat die Bank mittlerweile bis Ende Juni auf 700 Millionen Euro oder 0,2 Prozent des gesamten Kreditvolumens reduziert von 3,2 Milliarden im Juni 2022.

Die Intesa Sanpaolo-Aktie verliert an der Mailänder Börse 1,80 Prozent auf 2,56 Euro.

